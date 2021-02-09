Ленинский районный суд Николаева заслушал ещё одного свидетеля в деле о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского.

Заседание состоялось во вторник, 9 февраля, передаёт корреспондент НикВести.

В частности, свидетель Людмила Кальчук рассказала, что в день случившегося шла домой. По ее словам, подойдя к дому, она увидела большое количество людей, а позже узнала, что возле дома ударили человека.

— Я шла домой и увидела возле своего дома на проезжей части много людей. Стояла машина и что-то происходило. Я подошла ближе к машине — со стороны пассажира — и встретила там своих соседей. Они сказали, что произошло нападение, как правильно назвать это, и что ударили человека, - рассказала Людмила Кальчук.

Свидетель также указала, что автомобиль пострадавшего Сергея Корчинского на тот момент находился на проезжей части.

— Машина стояла на проезжей части. Это был серый джип. Я его часто видела так как мы по соседству жили и этот джип часто проезжал. Лицо знакомое и машина знакома, - отметила Людмила Кальчук.

Девушка рассказала, что в день случившегося не видела самого потерпевшего, поскольку побоялась подходить ближе из-за плохой переносимости вида крови, однако она видела, что возле машины пострадавшего стоял мужчина неславянской внешности и спортивного телосложения, на которого люли указывали, как на нападавшего.

На вопрос о том, какое в день случившегося было состояние дорожного покрытия и могли ли водители превышать скорость, свидетель ответила: «Там ямы. Проехать быстро машине очень тяжело. Там плохая дорога».

Отметим, что прокурор ходатайствовал также о том, чтобы доставить принудительно в суд для допроса еще двоих свидетелей. Судья удовлетворил ходатайство прокурора и назначил следующее заседание на 16 февраля на 13:00.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый Карен Саркисян сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на тренера, поскольку на него не явились свидетели.

Спустя месяц, в ноябре прошлого года, в Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на Сергея Корчинского. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера

В декабре 2020 года в суде заслушали воспитанника Сергея Корчинского Алексея Григоровича в качестве свидетеля. После чего суд снова продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому Карену Саркисяну.

В январе этого года суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского.