Ленинский районный суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского.

Заседание состоялось в четверг, 28 января, передаёт корреспондент НикВести.

В частности, свидетель Надежда рассказала, что в день случившегося она находилась дома, когда услышала крики: «Ездят тут всякие и сбивают детей», однако детей рядом с местом произошедшего, по словам женщины, она не видела. После чего, рассказала свидетель, она выглянула из окна своей квартиры на 6 этаже и увидела, как обвиняемый Карен Саркисян наносит два удара через открытое окно машины в сторону пострадавшего. Женщина рассказала, что после этого Сергей Корчинский вышел из машины и между ним и обвиняемым началась потасовка.

Свидетель добавила, что самого момента нанесения ударов какой-либо из сторон она не видела, поскольку отошла, а когда спустилась вниз, то к месту случившегося уже приехала скорая и пострадавшего Сергея Корчинского поместили в карету скорой помощи.

Также женщина указала, что после приезда скорой обвиняемый Карен Саркисян говорил в сторону собравшихся людей: «Он нападал на меня первый», на что свидетель ответила: «Не врите. Нападали Вы первый, а не он».

Суд также заслушал свидетеля Инну, которая на момент случившегося находилась в своей квартире на 8 этаже. Женщина рассказала, что услышала шум, который доносился из двора, и решила выглянуть в окно. По ее словам, она увидела, как на земле лежит пострадавший Сергей Корчинский, а обвиняемый был где-то неподалеку.

После этого, рассказала свидетель, она отошла по домашним делам, а через несколько минут услышала хрипы и снова подошла к окну, через которое увидела, что пострадавший по-прежнему находится на полу, а его тело тряслось в конвульсиях. Женщина отметила, что у изголовья пострадавшего находился Карен Саркисян, который поливал его лицо водой и периодически просил находившегося рядом мальчика принести еще воды. Также свидетель указала, что на тот момент обвиняемый поднял голову и сказал: «Я же его слегка», на что сам Карен Саркисян в суде ответил: «Да Вы что? Ничего себе». Свидетель добавила, что через некоторое время к месту происшествия приехала скорая, которая забрала пострадавшего.

Отметим, оба свидетеля указывают, что на месте случившегося находился ещё один человек: светловолосый и невысокого роста. Свидетель Инна предполагает, что это мог быть обычный прохожий, который в день случившегося, по ее словам, заглянул в машину и достал документы, чтобы установить личность пострадавшего.

Ранее Ленинский районный суд Николаева продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому в нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на заслуженного тренера Украины, поскольку на него не явились свидетели.

Спустя месяц, в ноябре этого года, в Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера

В декабре 2020 года в суде заслушали еще одного свидетеля нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского — его воспитанника Алексея Григоровича.