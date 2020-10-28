Сегодня, 28 октября, в Ленинском районном суде Николаева не состоялось заседание по делу о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, поскольку на него не явились свидетели.

Следственный судья Вячеслав Кокорев перенес заседание на 13 ноября, передает корреспондент НикВести.

При этом, прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения обвиняемому Карену Саркисяна в виде личного обязательства. Судья добавил, что данное ходатайство будет рассмотрено на следующем судебном заседании.

— Переносим в пределах срока продления меры пресечения. Ходатайство будет рассмотрено на следующем судебном заседании, - сказал Вячеслав Кокорев.

Напомним, 13 апреля 2018 года вечером в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского. Спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей по делу о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского.