Сегодня, 28 октября, в Ленинском районном суде Николаева не состоялось заседание по делу о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, поскольку на него не явились свидетели.
Следственный судья Вячеслав Кокорев перенес заседание на 13 ноября, передает корреспондент НикВести.
При этом, прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения обвиняемому Карену Саркисяна в виде личного обязательства. Судья добавил, что данное ходатайство будет рассмотрено на следующем судебном заседании.
— Переносим в пределах срока продления меры пресечения. Ходатайство будет рассмотрено на следующем судебном заседании, - сказал Вячеслав Кокорев.
Напомним, 13 апреля 2018 года вечером в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.
Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.
Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.
При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.
В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского. Спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей по делу о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского.
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Сегодня, 28 октября, в Ленинском районном суде Николаева не состоялось заседание по делу о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, поскольку на него не явились свидетели.
Следственный судья Вячеслав Кокорев перенес заседание на 13 ноября, передает корреспондент НикВести.
При этом, прокурор ходатайствовал о продлении меры пресечения обвиняемому Карену Саркисяна в виде личного обязательства. Судья добавил, что данное ходатайство будет рассмотрено на следующем судебном заседании.
— Переносим в пределах срока продления меры пресечения. Ходатайство будет рассмотрено на следующем судебном заседании, - сказал Вячеслав Кокорев.
Напомним, 13 апреля 2018 года вечером в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.
Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.
Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.
При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.
В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского. Спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей по делу о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского.