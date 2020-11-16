Ленинский районный суд Николаева продлил обвиняемому в нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского меру пресечения в виде личного обязательства.

Такое решение было принято в пятницу, 15 ноября, передает корреспондент НикВести.

В частности, прокурор ходатайствовал о продлении обвиняемому Карену Саркисяну меры пресечения, которая истекает 11 ноября 2020 года, в виде личного обязательства сроком на 60 суток. При этом адвокат подозреваемого просил суд отказать прокурору в данном ходатайстве, поскольку его подзащитный не влияет на свидетелей и не скрывается от суда.

Однако судья Вячеслав Кокорев принял решение продлить обвиняемому личное обязательство до 11 января 2021 года.

— Суд считает, что риски, которые существовали при выборе меры пресечения в виде личного обязательства, не изменились и для обеспечения выполнения обвиняемым, положенных на него обязательств необходимо продлить меру пресечения, - сказал Вячеслав Кокорев.

Отметим, что мера пресечения в виде личного обязательства обязывает обвиняемого:

прибывать по каждому вызову в Ленинский районный суд Николаева;

не отлучаться без разрешения суда за пределы Николаевской области;

сообщать суду об изменении своего места жительства или регистрации, а также места работы;

воздерживаться от общения с потерпевшим и свидетелями в данном уголовном деле.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на заслуженного тренера Украины, поскольку на него не явились свидетели.