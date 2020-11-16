В Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского.

Заседание состоялось в пятницу, 15 ноября, передает корреспондент НикВести.

В частности, суд заслушал свидетеля Горрбенко Людмилу, которая работает фельдшером на выездной бригаде. По ее словам, когда бригада приехала на вызов, то рядом с пострадавшим Сереем Корчинским находился мужчина кавказской внешности, однако как он выглядел девушка не помнит.

Она также добавила, что на момент приезда медиков пострадавший уже находился в состоянии комы из-за чего было принято решение вызвать реанимационную бригаду.

— Пострадавший мужчина находился в тяжелом состоянии. У него была травма головы. Он был в состоянии комы. В связи с тем, что состояние больного было тяжелое, мы вызвали бригаду, которая в дальнейшем госпитализировала его в больницу скорой помощи. Насколько я помню, когда вводился воздуховод для восстановления проходимости дыхательных путей из самой трубки началось выделение икры, поскольку была мозговая травма. Лицо у пострадавшего было в крови, - рассказала свидетель.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Николаева продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского в виде личного обязательства.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на заслуженного тренера Украины, поскольку на него не явились свидетели.