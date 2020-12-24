В Ленинском районном суде Николаева заслушали еще одного свидетеля нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского — его воспитанника Алексея Григоровича.

Заседание состоялось в четверг, 24 дкабря, передает корреспондент НикВести.

Алексей Григорович рассказал, что о случившемся с Сергеем Корчинским ему сообщила мать, которая рассказала, что на тренера было совершено нападение.

— Она дословно сказала, что на него напали и попросила приехать забрать машину с места этого происшествия. Когда я приехал на место, то увидел лужу крови, машину и кучу людей, которые стояли. Полиция, кажется, уже тоже была на месте. Подошел машине и увидел опущенное водительское стекло. В машине лежали очки — они были разбитые, осколки валялись по машине в салоне, - сказал Алексей Григорович.

Также он рассказал, что на лобовом стекле автомобиля Сергея Корчинского, со стороны водителя он заметил отпечатки пальцев. По его мнению, обвиняемый Карен Саркисян оперся на машину в момент, когда доставал из нее потерпевшего.

— На машине, где лобовое стекло, сверху были следы от пальцев. Там были видны четко следы от рук. Получается, человек когда вытаскивал, то он опирался. Люди, которые видели, что происходило, говорили, что его вытаскивали из машины чуть ли не через окно водительской двери. Сказали, что человек подошел и начал бить его в машине, - добавил Алексей Григорович.

При этом на вопрос судьи, где была расположена машина пострадавшего, свидетель ответил, что на проезжей части, а не на бордюре.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

При этом, воспитанник Корчинского — Сергей Деревянченко в апреле 2020 года рассказал, что его тренер находится в Киеве, где проходит реабилитацию.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

Кроме того, в октябре 2020 года не состоялось судебное заседание по делу о нападении на заслуженного тренера Украины, поскольку на него не явились свидетели.

Спустя месяц, в ноябре этого года, в Ленинском районном суде Николаева состоялось слушание еще одного свидетеля по делу о нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому в нападении на заслуженного тренера