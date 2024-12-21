У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Миколаївський тренер Сергій Корчинський

У пʼятницю, 20 грудня, в Ленінському районному суді Миколаєва відбулися судові дебати у справі про напад на тренера Сергія Корчинського. Сторона обвинувачення просить суд призначити обвинуваченому Карену Саркісяну 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, в ході конфлікту з невідомим в квітні 2018 року Сергій Корчинський отримав черепно-мозкову травму, внаслідок чого впав у кому.

Через два роки, 26 березня 2020 року, його нападник Карен Саркісян самостійно прибув до відділу поліції, де був заарештований. Правоохоронці встановили, що увесь цей час він перебував на території Криму.

Наразі розгляд провадження завершено. Під час дебатів 20 грудня сторона обвинувачення просила суд призначити Карену Саркісяну 5 років позбавлення волі. Прокурор зазначив, що обставини злочину підтверджені доказами й свідченнями, та закликав суд врахувати пом'якшувальні обставини, зокрема надання домедичної допомоги потерпілому обвинуваченим та часткове добровільне відшкодування збитків стороні потерпілого. Окрім покарання у вигляді позбавлення волі, сторона обвинувачення також вимагає подальшого відшкодування моральної та матеріальної шкоди родині потерпілого.

— Просимо суд визнати винним Саркісяна Карена у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121, й призначити з урахуванням усіх обставин покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Також задовольнити цивільний позов прокурора, стягнувши витрати на лікування потерпілого після злочину у сумі 17 тисяч 259 гривень, цивільний позов потерпілої Корчинської на суму 105 тисяч, цивільний позов представника потерпілого в частині моральної шкоди — 7 мільйонів з можливим подальшим збільшенням суми, — сказала прокурор.

Обвинувачуваний Карен Саркісян та його адвокат. Фото «МикВісті»

Сторона захисту під час дебатів нагадала суду обставини вчинення злочину.

— Давайте повернемося ще раз до 13 квітня 2018 року. Саркісян повертається разом із сином з тренування дитячої футбольної команди, йдучи по тротуару в житловому масиві. І в цей час без дотримання правил дорожнього руху по тротуару на підзахисного та його сина їде автомобіль Нісан. Звісно, підзахисний вигукнув на адресу водія щось на зразок емоційного зауваження, яке було неадекватно сприйняте водієм, який для з'ясування суті сказаного вирішив повернутися до підзахисного, і подія сталася між ними в лічені секунди, — сказав він.

На думку адвоката прокурор під час розслідування знехтував частиною доказів. Зокрема, тим, що тяжкі тілесні ушкодження були спричинені не безпосереднім ударом, а падінням, що свідчить про не умисні дії та необережність обвинуваченого.

Враховуючи це, захист просить перекваліфікувати справу за статтею 128 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за необережне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, а не умисні дії.

Судові дебати у справі нападу на Сергія Корчинського. Фото «МикВісіт»

Сам Карен Саркісян заявив, що не визнає свою провину повністю. Він запевняє, що потерпілий образив його словесно.

— Я хочу акцентувати увагу на тому, що коли це все відбулося, так я не втримав свої емоції та наніс потерпілому удар через відкрите вікно. Це він отримав за свої слова, приниження, яке він собі дозволив в мою сторону. Я руками намагався тримати двері автомобіля, щоб він не вийшов, і в цей момент казав: «Їдь далі». Тому по суті обвинувачення свою вину я повністю не визнаю, оскільки у мене не було жодного мотиву для нанесення тяжких пошкоджень цій людині. Я розумію, що я по неволі став учасником цього нещасного випадку, — сказав Карен Саркісян.

Потерпіла сторона звинувачення про те, що Корчинський міг спровокувати Саркісяна, облаявши його, відкидає. Дружина Сергія Корчинського каже, що за період розгляду справи обвинувачений у вчиненому не розкаявся.

— Я вважаю Саркісяна винуватим, а з приводу ксенофобії, то це лише зі слів Саркісяна. Я вважаю, що це неправда. Для мене це прозвучало дуже образливо, адже це несправедливо по відношенню до людини, яка не змогла за себе постояти. Я не бачила у Саркісяна за всі ці роки перебування в суді жодного розкаяння, я побачила тільки нахабство, цинізм і більше нічого. Тому прошу суд винести чесне і справедливе рішення, — зазначила дружина потерпілого Сергія Корчинського.

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Вирок у справі про напад на Сергія Корчинського мають оголосити 26 грудня.

Нагадаємо, 29 вересня 2022 року стало відомо, що заслужений тренер України, миколаївець Сергій Корчинський помер у віці 59 років.

У жовтні 2013 року Сергій Корчинський був визнаний найкращим тренером Всесвітньої серії боксу (WSB). Працювати у WSB він почав ще 2010 року. Вихованцем Сергія Корчинського є один із найкращих світових боксерів Сергій Дерев'янченко.

Ще навесні 2014 року в інтерв'ю «НикВести» він розповідав, як разом із Сергієм Дерев'янченко та казахським клубом «Астана Арланс» вони в перший же рік стали володарем Кубка Всесвітньої боксерської серії.

У березні 2018 року Сергій Корчинський був одним із організаторів Міжнародного турніру з боксу пам'яті 68 десантників, який традиційно проводять у Миколаєві.

Однак його життя змінилося після того, як увечері 13 квітня 2018 року в ході конфлікту з Кареном Саркісяном він отримав черепно-мозкову травму, внаслідок чого впав у кому.