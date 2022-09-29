Заслуженный тренер Украины, николаевец Сергей Корчинский скончался в возрасте 59 лет.

Эту информацию «НикВести» подтвердили родственники умершего.

В октябре 2013 года Сергей Корчинский был признан лучшим тренером Всемирной серии бокса (WSB). Работать в WSB он начал еще в 2010 году. Воспитанником Сергея Корчинского является один из лучших мировых боксеров Сергей Деревянченко.

Еще весной 2014 года в интервью «НикВести» он рассказывал, как вместе с Сергеем Деревянченко и казахским клубом «Астана Арланс» они в первый год стали обладателем Кубка Всемирной боксерской серии.

В марте 2018 года Сергей Корчинский был одним из организаторов Международного турнира по боксу памяти 68 десантников, традиционно проводимых в Николаеве.

Однако его жизнь изменилась после того, как вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным он получил черепно-мозговую травму, в результате чего впал в кому.

Два года спустя, 26 марта 2020 года, его нападающий Карен Саркисян самостоятельно прибыл в отдел полиции, где был арестован . Предварительно установлено, что нападавший все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Сегодня рассмотрение дела в суде о нападении на известного тренера до сих пор продолжается . Суд каждый раз выбирает обвиняемому меру пресечения в виде личного обязательства. В суде уже состоялось слушание свидетелей.