Хотів підірвати військове авто: у Миколаєві чоловіка підозрюють у підготовці теракта

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі підірвати авто з українськими військовими. За даними слідства, він мав встановити саморобну вибухівку під службову машину воїнів, що працюють на південному напрямку.

За інформацією Служби безпеки України, це 20-річний мешканець Києва. Слідчі кажуть, що він шукав «легкі заробітки» у Телеграмі та вийшов на людей, які дали йому завдання виготовити вибухівку.

Чоловік приїхав до Миколаєва, орендував квартиру та почав збирати саморобний вибуховий пристрій. За даними слідчих, він планував замаскувати його під вогнегасник і закласти під авто військових, щоб підірвати дистанційно.

Під час обшуку у нього вилучили деталі для вибухівки та телефон, у якому, за словами правоохоронців, є докази його зв’язку з російською спецслужбою.

Чоловіку повідомили про підозру у готуванні теракту. Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У Миколаєві чоловіка підозрюють у підготовці теракта. Фото: СБУУ Миколаєві чоловіка підозрюють у підготовці теракта. Фото: СБУ
Нагадаємо, суд виніс вирок жителю Одеси, який за завданням російських спецслужб готував теракт у Миколаєві. Чоловік планував підірвати автомобіль, а потім — рятувальників, що прибули б на місце події.

У селі на Миколаївщині планують відновити пошкоджений обстрілами ліцей: ремонт коштуватиме ₴30,4 млн

Директор облтеплоенерго назвав «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у Миколаєві: «Немає контакту, дуже тяжко»

Волонтерка з Миколаєва отримала відзнаку Президента «Золоте серце»

Стерненко отримав нагороду «Золоте серце» від Зеленського

У Миколаєві планують встановити ще 17 зарядних станцій для електрокарів

