  • понеділок

    10 листопада, 2025

  • 13.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 13.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Житель Одеси, який планував теракт у дворі будинку у Миколаєві, отримав 6 років тюрми

Житель Одеси, який планував теракт у дворі будинку у Миколаєві, отримав 6 років тюрми. Ілюстративне фото: Getty imagesЖитель Одеси, який планував теракт у дворі будинку у Миколаєві, отримав 6 років тюрми. Ілюстративне фото: Getty images

Суд виніс вирок жителю Одеси, який за завданням російських спецслужб готував теракт у Миколаєві. Чоловік планував підірвати автомобіль, а потім — рятувальників, що прибули б на місце події.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону, завербований через Telegram-канал агент РФ засуджений до шести років тюрми.

За даними слідства, у травні цього року чоловік погодився встановити саморобний вибуховий пристрій із легкозаймистою речовиною на капот авто у дворі житлового будинку в Миколаєві. Вибух мав бути дистанційно керованим.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

За планом, після прибуття на місце поліції, медиків та рятувальників, агент мав активувати другий вибуховий пристрій, замаскований у клумбі поруч. За виконання завдання йому обіцяли грошову винагороду на криптогаманець.

«Цинічний задум передбачав вбивство та поранення значної кількості людей та мав викликати панічні настрої містян. Завдяки швидким і професійним діям правоохоронців теракт вдалося попередити», — зазначили у прокуратурі.

Чоловіка затримали під час підготовки до злочину. Суд визнав його винним у сприянні діяльності держави-агресора та підготовці терористичного акту.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві арештували 18-річного хлопця, якого підозрюють у підготовці теракту.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували FPV-дронами три громади Миколаївщини: пошкоджено магазин
Росіяни обстріляли 28 населених пунктів Херсонщини: загинув чоловік, семеро людей поранені
У ЄС розглядають спільні кредити як заміну «репараційним позикам» для України
Реклама

Читайте також:

новини

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім

Анна Гакман
новини

Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди для відбудови

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

Ірина Олехнович
новини

«При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла

Аліса Мелік-Адамян
новини

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У ЄС розглядають спільні кредити як заміну «репараційним позикам» для України
Росіяни обстріляли 28 населених пунктів Херсонщини: загинув чоловік, семеро людей поранені
Росіяни атакували FPV-дронами три громади Миколаївщини: пошкоджено магазин

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково понад ₴28 млн

Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди

2 години тому

У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

Головне сьогодні