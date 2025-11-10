Житель Одеси, який планував теракт у дворі будинку у Миколаєві, отримав 6 років тюрми. Ілюстративне фото: Getty images

Суд виніс вирок жителю Одеси, який за завданням російських спецслужб готував теракт у Миколаєві. Чоловік планував підірвати автомобіль, а потім — рятувальників, що прибули б на місце події.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону, завербований через Telegram-канал агент РФ засуджений до шести років тюрми.

За даними слідства, у травні цього року чоловік погодився встановити саморобний вибуховий пристрій із легкозаймистою речовиною на капот авто у дворі житлового будинку в Миколаєві. Вибух мав бути дистанційно керованим.

За планом, після прибуття на місце поліції, медиків та рятувальників, агент мав активувати другий вибуховий пристрій, замаскований у клумбі поруч. За виконання завдання йому обіцяли грошову винагороду на криптогаманець.

«Цинічний задум передбачав вбивство та поранення значної кількості людей та мав викликати панічні настрої містян. Завдяки швидким і професійним діям правоохоронців теракт вдалося попередити», — зазначили у прокуратурі.

Чоловіка затримали під час підготовки до злочину. Суд визнав його винним у сприянні діяльності держави-агресора та підготовці терористичного акту.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві арештували 18-річного хлопця, якого підозрюють у підготовці теракту.