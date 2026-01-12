 Відновлення пошкодженого будинку на вулиці Євгенія Логінова у Миколаєві

У Миколаєві завершили відновлення будинку, зруйнованого ракетним ударом

Пошкоджені будинко по вулиці Євгенія Логінова (Крилова) під час удару у чепвні 2022 року. Архівні фото МикВісті

У Миколаєві завершили роботи з відновлення житлового будинку на вулиці Євгенія Логінова (Крилова), 8, який зазнав руйнувань унаслідок російського ракетного удару.

Про це стало відомо під час апаратної наради у Миколаївській міській раді в понеділок, 12 січня, повідомляють «МикВісті».

Заступник міського голови Юрій Андрієнко зазначив, що станом на 9 січня всі заплановані ремонтні роботи завершені, і наразі на об’єкті залишилося лише прибрати будівельне сміття та впорядкувати територію.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що наступного тижня планує виїхати на місце, щоб особисто перевірити виконання робіт.

Нагадаємо, що будинок на Крилова, 8 був пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу 17 червня 2022 року. Тоді одна людина загинула на місці, ще шестеро отримали поранення.

Технічне обстеження показало, що будівлю можливо відновити шляхом капітального ремонту. У квітні 2023 року департамент житлово-комунального господарства міської ради провів тендер на капітальний ремонт будинку. Проте спочатку підрядника знайти не вдалося, тому процедуру довелося оголошувати повторно у травні.

