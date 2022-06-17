Сегодня утром, 17 июня, враг ударил крылатой ракетой по одному из районов Николаева.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

От атаки пострадали четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры. Один человек погиб, еще шестеро пострадали, из них один ребенок. На данный момент ведутся спасательные работы.

Напомним, ночью 16 июня российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева.