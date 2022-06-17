Сегодня утром, 17 июня, враг ударил крылатой ракетой по одному из районов Николаева.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
От атаки пострадали четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры. Один человек погиб, еще шестеро пострадали, из них один ребенок. На данный момент ведутся спасательные работы.
Напомним, ночью 16 июня российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева.
Сегодня утром, 17 июня, враг ударил крылатой ракетой по одному из районов Николаева.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
От атаки пострадали четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры. Один человек погиб, еще шестеро пострадали, из них один ребенок. На данный момент ведутся спасательные работы.
Напомним, ночью 16 июня российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева.