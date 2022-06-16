Сегодня ночью российские оккупанты снова обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева.

Повреждены 5 частных домов и 1 трехэтажный жилой дом (в основном окна, крыша и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал, сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Сегодня с утра на месте работали наши коммунальщики и представители администрации района. Они выдали людям пленку для окон и зафиксировали все повреждения, — написал Александр Сенкевич.

Напомним, днем, 15 июня, российские оккупанты обстреляли один из жилых кварталов Николаева. Снаряды попали в четырехэтажный жилой дом.