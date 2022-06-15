Сегодня днем, 15 июня, российские оккупанты вновь обстреляли один из жилых кварталов Николаева. Снаряды попали в четырехэтажный жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Разрушена крыша, перекрытие от четвертого до второго этажа, повреждена несущая стена и выбиты окна, — сообщил Александр Сенкевич.

Всего в доме повреждено 6 квартир. По предварительной информации, один человек получил ранение.

На месте работают спасатели ГСЧС и коммунальщики.

Как сообщается, в ночь с 14 на 15 июня российские войска ударили 4 крылатыми ракетами по Прибужановской громаде Вознесенского района, применяя стратегическую авиацию из Крыма. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.