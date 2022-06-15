В ночь с 14 на 15 июня российские войска ударили 4 крылатыми ракетами по Прибужановской громаде Вознесенского района, применяя стратегическую авиацию из Крыма. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Кроме того, за минувшие сутки под обстрел попали населенные пункты Березнеговатской, Шевченковской и Галицыновской громад Николаевской области.

Как сообщалось, украинские защитники на юге за сутки уничтожили 70 российских оккупантов, несколько десятков вражеской техники и два склада боеприпасов.