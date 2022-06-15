Украинские защитники на юге за сутки уничтожили 70 российских оккупантов, несколько десятков вражеской техники и два склада боеприпасов.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
В частности: 1 вертолет, 1 самоходная пушка «Пион», 1 РСЗО «Град», 3 гаубицы 152 мм, 19 единиц бронированной, 33 автомобильной, 4 – инженерной техники. Также уничтожено 2 склада боеприпасов.
Войска РФ также дважды пытались нанести авиаудар на юге.
ВСУ сбили один вражеский вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса, а другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах. В ответ украинская авиация нанесла 3 удара по скоплению живой силы и военной техники оккупантов в Херсонской области.
Напомним, что подразделение Dark Angel в составе Иностранного легионе записало на свой счет сожженный российский танк на Николаевщине. Технику подбили ракетой из Javeline.
Украинские защитники на юге за сутки уничтожили 70 российских оккупантов, несколько десятков вражеской техники и два склада боеприпасов.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
В частности: 1 вертолет, 1 самоходная пушка «Пион», 1 РСЗО «Град», 3 гаубицы 152 мм, 19 единиц бронированной, 33 автомобильной, 4 – инженерной техники. Также уничтожено 2 склада боеприпасов.
Войска РФ также дважды пытались нанести авиаудар на юге.
ВСУ сбили один вражеский вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса, а другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах. В ответ украинская авиация нанесла 3 удара по скоплению живой силы и военной техники оккупантов в Херсонской области.
Напомним, что подразделение Dark Angel в составе Иностранного легионе записало на свой счет сожженный российский танк на Николаевщине. Технику подбили ракетой из Javeline.