Украинские защитники на юге за сутки уничтожили 70 российских оккупантов, несколько десятков вражеской техники и два склада боеприпасов.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

В частности: 1 вертолет, 1 самоходная пушка «Пион», 1 РСЗО «Град», 3 гаубицы 152 мм, 19 единиц бронированной, 33 автомобильной, 4 – инженерной техники. Также уничтожено 2 склада боеприпасов.

Войска РФ также дважды пытались нанести авиаудар на юге.

ВСУ сбили один вражеский вертолет из переносного зенитно-ракетного комплекса, а другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах. В ответ украинская авиация нанесла 3 удара по скоплению живой силы и военной техники оккупантов в Херсонской области.

Напомним, что подразделение Dark Angel в составе Иностранного легионе записало на свой счет сожженный российский танк на Николаевщине. Технику подбили ракетой из Javeline.