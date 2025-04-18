На Миколаївщині майже вдвічі зросла кількість вчинених дітьми злочинів

Неповнолітні, які ймовірно влаштували теракт на замовлення РФ в Івано-Франківську, фото: СБУ

З початку 2025 року в Миколаївській області зросла кількість підліткової злочинності на понад 46% — з 15 до 22 випадків.

Найбільше злочинів зареєстровано у Вознесенському та Миколаївському районах, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За словами правоохоронців, вже відкрито 30 кримінальних проваджень щодо втягнення неповнолітніх у підривну діяльність і теракти через соцмережі. До суду направили 8 обвинувальних актів та 2 клопотання про застосування виховних заходів до підлітків.

Раніше вже повідомлялося, що в Україні стрімко зростає кількість терактів, вчинених дітьми, яких завербували в Telegram. Наразі лідером за кількістю таких терактів є Київська область.

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Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що російські спецслужби застосовують психологічні прийоми до українських підлітків, щоб залучити їх до проведення терактів. Він також зазначив, що за роботу російські спецслужби обіцяють заплатити українським підліткам до 2,5 тисяч доларів. Очільник ОВА закликав молодь не вестися на подібні пропозиції.

Нагадаємо, 11 березня правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції у Миколаєві.

Затримання дівчини прокоментував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він написав, що росіяни хотіли підірвати разом з вибухівкою і саму дівчину. А згодом суд відправив дівчину під арешт.

До цього правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Ними виявились четверо підлітків з Полтавської області, віком від 14 до 17 років. Їх, за даними правоохоронців, завербували спецслужби Росії та обіцяли швидкий заробіток.

14 лютого біля одного з кафе Миколаєва пролунав вибух. Унаслідок інциденту жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомляють, що вибухівку принесла сама жінка. Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту підозрюваних без права на внесення застави.