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Вибух біля кафе у Миколаєві: правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці

Унаслідок події жінка і троє військових загинули на місці. Фото: поліція МиколаївщиниУнаслідок події жінка і троє військових загинули на місці. Фото: поліція Миколаївщини

Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Тоді біля одного з кафе міста пролунав вибух.

Про це повідомили у Службі безпеки України та поліції Миколаївської області.

Нагадаємо, що унаслідок події жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомляють, що вибухівку принесла сама жінка.

Наслідки вибуху біля кафе у Миколаєві. Фото: поліція МиколаївщиниНаслідки вибуху біля кафе у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївщини
Наслідки вибуху біля кафе у Миколаєві. Фото: поліція МиколаївщиниНаслідки вибуху біля кафе у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївщини
Наслідки вибуху біля кафе у Миколаєві. Фото: поліція МиколаївщиниНаслідки вибуху біля кафе у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївщини

Поліція та СБУ встановили, що до теракту причетні жителі Полтавщини — четверо неповнолітніх від 14 до 17 років та 42-річна жінка. Їх, за даними правоохоронців, завербували спецслужби Росії та обіцяли швидкий заробіток.

Вказується, що за інструкцією російських спецслужбістів юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), заховали його у рюкзак та передали цю «посилку» 42-річній мешканці сусіднього селища.

«Саме вона була виконавицею злочину і повинна була отримати винагороду за начебто передачу «великої суми грошей» біля закладу харчування у Миколаєві», — додали у поліції.

Правоохоронці  зазначають, що жінка не здогадувалась про замасковану вибухівку у сумці. Коли вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових, російські спецслужбісти дистанційно активували вибухівку.

Наразі чотирьом затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей). Підозрювані наразі під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Затримали чотирьої підозрюваниї. Фото: СБУЗатримали чотирьої підозрюваниї. Фото: СБУ
Затримали чотирьої підозрюваниї. Фото: СБУЗатримали чотирьої підозрюваниї. Фото: СБУ
Затримали чотирьої підозрюваниї. Фото: СБУЗатримали чотирьої підозрюваниї. Фото: СБУ
Затримали чотирьої підозрюваниї. Фото: СБУЗатримали чотирьої підозрюваниї. Фото: СБУ

Нагадаємо, що 5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування. Унаслідок вибуху біля будівлі ТЦК кур’єр загинув на місці, ще восьмеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Згодом правоохоронці затримали двох підозрюваних у причетності до вибуху. З'ясувалося, що росіяни «втемну» підірвали кур'єра сервісу доставки.

Перед цим увечері 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Поранень зазнав військовослужбовець.

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