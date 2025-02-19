Вибух біля кафе у Миколаєві: правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці
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- Альона Коханчук
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10:51, 19 лютого, 2025
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Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Тоді біля одного з кафе міста пролунав вибух.
Про це повідомили у Службі безпеки України та поліції Миколаївської області.
Нагадаємо, що унаслідок події жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомляють, що вибухівку принесла сама жінка.
Поліція та СБУ встановили, що до теракту причетні жителі Полтавщини — четверо неповнолітніх від 14 до 17 років та 42-річна жінка. Їх, за даними правоохоронців, завербували спецслужби Росії та обіцяли швидкий заробіток.
Вказується, що за інструкцією російських спецслужбістів юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП), заховали його у рюкзак та передали цю «посилку» 42-річній мешканці сусіднього селища.
«Саме вона була виконавицею злочину і повинна була отримати винагороду за начебто передачу «великої суми грошей» біля закладу харчування у Миколаєві», — додали у поліції.
Правоохоронці зазначають, що жінка не здогадувалась про замасковану вибухівку у сумці. Коли вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових, російські спецслужбісти дистанційно активували вибухівку.
Наразі чотирьом затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей). Підозрювані наразі під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, що 5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування. Унаслідок вибуху біля будівлі ТЦК кур’єр загинув на місці, ще восьмеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Згодом правоохоронці затримали двох підозрюваних у причетності до вибуху. З'ясувалося, що росіяни «втемну» підірвали кур'єра сервісу доставки.
Перед цим увечері 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Поранень зазнав військовослужбовець.
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