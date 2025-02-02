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На Дніпропетровщині біля ТЦК прогримів вибух: поранено військового

Кадри з місця події публікує місцева поліціяКадри з місця події публікує місцева поліція

Увечері 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Повідомляють, що поранено чоловіка, попередньо – військовослужбовця.

Про це повідомляють поліція Дніпропетровської області та Суспільне.

За інформацією поліції, повідомлення про вибух надійшло близько 18:40. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Як повідомили Суспільне, постраждалим є військовослужбовець. Його стан лікарі оцінюють як легкий.

На місці події працюють правоохоронці. Ведеться слідство, яке має встановити обставини вибуху та тип вибухового пристрою. Деталі інциденту уточнюються.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали співробітника Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), за підозрою у причетності до схеми заробітку на ухиленні від мобілізації військовозобовʼязаних.

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