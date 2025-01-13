Співробітника Миколаївського ТЦК підозрюють у схемі ухилення від мобілізації

Правоохоронці затримали співробітника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП), за підозрою у причетності до схеми заробітку на ухиленні від мобілізації військовозобовʼязаних.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, схема працювала із початку 2024 року. Два співробітники Миколаївського обласного ТЦК пропонували «допомогу» охочим уникнути мобілізації.

За даними слідства, за 4-5 тисяч доларів вони обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. За додаткову плату близько 3 тисяч доларів військовозобов'язані знімалися з військового обліку або отримували статус «придатний для служби у ТЦК та СП та тилових військових частинах».

Зазначається, що 9 січня одного зі співробітників ТЦК працівники Бюро затримали під час отримання від «клієнта» 4,5 тисяч доларів. Чоловіку повідомили про підозру у зловживанні впливом. Суд призначив йому утримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави мільйон гривень.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років увʼязнення. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру його спільникові.

Нагадаємо, також перед судом повстане співробітник одного з одеських ТЦК, який вносив неправдиві дані у систему «Оберіг». За свої послуги він брав від чотирьох до семи тисяч доларів.