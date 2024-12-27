Вносив неправдиві дані в «Оберіг»: в Одесі судитимуть співробітника ТЦК

Перед судом повстане співробітник одного з одеських ТЦК. Фото: ДБР

Перед судом повстане співробітник одного з одеських ТЦК, який вносив неправдиві дані у систему «Оберіг». За свої послуги він брав від чотирьох до семи тисяч доларів.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, протизаконна схема діяла з березня 2023 року. Підозрюваний працював у Малиновському РТЦК та СП Одеси та вносив до електронної бази «Оберіг» недостовірну інформацію про непридатність військовозобов’язаних до служби. Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та перетинати кордон України.

За попередніми даними слідства, підозрюваний фальсифікував дані щонайменше для семи чоловіків.

Наразі посадовця звільнили з центру комплектування та взяли під варту. Йому інкримінують несанкціоновану зміну, знищення або блокування інформації, що обробляється на комп’ютерах чи автоматизованих системах.

Військовослужбовець повністю визнав свою провину та висловив бажання спокутувати провину перед законом, вступивши до лав ЗСУ.

Нагадаємо, у ТЦК вважають, що розформування центрів комплектування не піде на користь обороноздатності.