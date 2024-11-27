У ТЦК вважають, що розформування центрів комплектування не піде на користь обороноздатності

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Фото з сайту news.telegraf.com.ua

Розформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і заміна їх рекрутинговими центрами навряд чи вирішить проблеми мобілізації, оскільки нові структури не зможуть повноцінно виконувати всі завдання, які сьогодні покладені на ТЦК.

Про це йдеться в дописі Миколаївського обласного ТЦК та СП з посиланням на інтервʼю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна.

— Відповідно до Положення про ТЦК, ми займаємося не лише мобілізацією, а й військово-патріотичним вихованням громадян, веденням військового обліку, підготовкою людських і транспортних ресурсів. Ми допомагаємо сім'ям військовослужбовців, підтримуємо діючих військових під час відпустки, а ще займаємося розглядом скарг на рішення районних військово-лікарських комісій (ВЛК), — зазначив посадовець.

Ці обов’язки передбачені не лише урядовими постановами, а й законами України, зокрема «Про мобілізаційну підготовку», «Про оборону України», Статутом Збройних Сил України. Критики ідеї реформування пропонують створити більше рекрутингових центрів, які б, на їхню думку, могли краще вирішувати проблему мобілізації. Однак Роман Істомін вважає, що це не вирішить ключових питань.

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— Сьогодні рекрутингові центри виконують лише інформаційно-консультаційну функцію. Хто виконуватиме всі інші завдання, якщо ТЦК розформують, — поки незрозуміло.

Він також наголосив, що будь-яка структура, яка проводитиме мобілізацію, зіткнеться з негативною реакцією суспільства. посадовець зазначив, таким чином хочуть зменшити кількість немотивованих серед щойно мобілізованих військовослужбовців. При цьому випускають з уваги, що повномасштабна війна триває понад два з половиною роки, громадяни з мотивацією мали вдосталь часу, щоб підготуватися до військової служби.

— Будь-яка організація, яка займатиметься призовом, так само, як і ТЦК зараз, зазнаватиме хейту з боку тих, хто не бажає захищати країну. Для мотивованих є контрактна служба. Мобілізація ж — це обов'язок, який не залежить від мотивації, — сказав Роман Істомін.

Таким чином, на думку посадовця, перетворення ТЦК на рекрутингові агенції без детального плану може створити більше проблем, ніж вирішити.

— Без належних методологічних розрахунків ми можемо втратити систему, яка хоч і піддається критиці, але виконує критично важливі функції для оборони країни, — підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївському ТЦК роз’яснили, як відбувається вручення повісток та які штрафи передбачені за їх ігнорування.

Також, раніше, підполковник Вікторія Іванова, начальник відділу оформлення допомог Миколаївського обласного ТЦК та СП, розповіла, на які виплати можуть розраховувати військові та їхні родини.