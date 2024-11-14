У Миколаївському ТЦК роз’яснили, як відбувається вручення повісток та які штрафи передбачені за їх ігнорування

Повістка. Фото (Getty Images)

Механізм вручення повісток військовозобов’язаним під час повномасштабної війни періодично змінювався, щоб охопити більше громадян і зробити процес мобілізації ефективнішим. Час від часу до нього додаються нові інструменти вручення, наприклад, відправка поштою.

Головний спеціаліст командування з правового забезпечення Заводського РТЦК та СП Сергій Сафронов роз’яснив, як сьогодні в Україні працює механізм вручення повісток та розповів про санкції за їх ігнорування.

Порядок вручення повісток

За словами Сергія Сафронова, порядок вручення повісток, затверджений від 16 травня 2024 року, передбачає, що людина може отримати її буквально будь-де: на роботі, навчанні, у громадському місці та за місцем проживання.

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— Це здійснюється цілодобово, в місцях масового скупчення, в публічних місцях, можна сказать, будь-де мають право уповноважені представники ТЦК та СП, у котрих є посвідчення вручати повістки, — сказав посадовець.

Він нагадав, що нещодавно Кабмін прийняв рішення про можливість вручення повісток поштою, після чого Міністерство оборони України уклало договір з «Укрпоштою» на такі послуги.

— Якщо громадянин виконав обовʼязок, оновив дані та вказав актуальну адресу проживання, повістку відправляють за цією адресою. Якщо ні, то повістка відправляється на адресу, яка є в реєстрі, — розповів Сергій Сафронов.

Нагадаємо, що 17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації. Згідно із законом про мобілізацію, усі військовозобов’язані мали оновити свої дані до 16 липня. Це можна було зробити через додаток «Резерв+», у ТЦК та СП або в ЦНАПі.

За невиконання вимоги передбачався штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб.

Ігнорування повістки

Повертаючись до теми повісток, Сергій Сафронов розповів, які санкції очікують громадян за її ігнорування, тобто неявку або пізню явку до ТЦК та СП.

— Громадяни, котрі не зʼявилися за викликом до ТЦК у визначений строк, також притягуються до адміністративної відповідальності, що передбачає штраф від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень, — сказав він.

Також посадовець зазначив, що Міністерство оборони співпрацює з органами Національної поліції. Тому у разі ігнорування повістки правоохоронці оголошують людину в розшук та можуть позбавити права керування транспортним засобом.

— Зараз є механізм взаємодії з органами Національної поліції, в електронному або паперовому вигляді громадянам надсилаються звернення, громадяни вносяться в базу АРМОР, також в реєстрі «Оберіг» ставиться помітка, що людина порушує правила військового обліку і вона знаходиться в розшуку. Якщо поліції не вдається розшукати, то ми подаємо до суду на заборону керування транспортним засобом, — сказав Сергій Сафонов.

Статус «обмежено-придатний»

Сергій Сафронов також розповів, що з травня 2024 року в Україні відмінили статус обмежено-придатного до військової служби. Він наголосив, що усі громадяни, які мали відповідний статус, до 5 лютого 2025 року мають повторно пройти військово-лікарську комісію, щоб визначити ступінь придатності відповідно до нових вимог.

— У осіб, що раніше були визнані обмежено-придатними, є термін до 5 лютого 2025 року перепройти військово-лікарську комісію для визначення їх ступені придатності. Або вони не придатні до військової служби, або придатні і діляться на декілька категорій: придатні до служби у тилових частинах, для навчань або ТЦК, — пояснив він.

Нагадаємо, нещодавно Підполковник Вікторія Іванова, начальник відділу оформлення допомог Миколаївського обласного ТЦК та СП, розповіла, на які виплати можуть розраховувати військові та їхні родини.