У Польщі помилково увімкнули повітряну тривогу через російську атаку на Україну

У польському Любартові (Люблінське воєводство) несподівано пролунали сигнали повітряної тривоги. Міська влада активувала сирени, вважаючи, що існує потенційна загроза, однак джерело цієї інформації спочатку залишалося невідомим.

Про інцидент повідомляє RMF FM.

Мер міста Кшиштоф Пашник розповів, що рішення ухвалили після отримання повідомлення від Районного центру управління кризовими ситуаціями. Там посилалися на «поточну ситуацію в Україні», натякаючи на масований російський ракетний напад.

Журналісти RMF FM з’ясували, що місцевий центр мав нібито отримати сигнал із сусіднього району про наближення невідомого об’єкта. Проте після півторагодинної перевірки, у якій брали участь і представники воєводства, загрозу не підтвердили, а тривогу скасували.

Керівник Люблінського воєводства наголосив, що його служби не давали наказу запускати сирени. Він запросив офіційний звіт від Любартова, аби дізнатися, чому місцева влада активувала систему оповіщення, звідки надійшла інформація про ймовірну небезпеку та чи було дотримано чинних процедур.

Розслідування триває. Серед іншого розглядають версію про можливу дезінформацію.

Згодом місцева влада визнала, що рішення про включення сирен базувалося не на офіційних даних Люблінського регіонального центру управління надзвичайними ситуаціями, а на неперевіреній інформації, отриманій під час потокового моніторингу. Там зазначили, що помилка сталася через людський чинник.

Сирени лунали загалом у дев’яти муніципалітетах Любартівського повіту. Тим часом воєвода продовжує очікувати звіту, який має прояснити, звідки надійшли неперевірені дані. Після остаточного висновку регіональна влада вирішуватиме, як діяти далі — чи інформувати відповідні служби, чи притягувати когось до відповідальності, чи проводити додаткове навчання посадовців.

Нагадаємо, нещодавно Польські винищувачі MiG-29 піднялися на перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який здійснював політ над Балтійським морем. Водночас у польському військовому командуванні підкреслили, що російський літак не порушував повітряний простір Польщі.