 Мирний план передбачає достатню чисельність ЗСУ, — Сирський

  • вівторок

    30 грудня, 2025

  • 0.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 0.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Чисельності ЗСУ, закладеної в мирному плані, достатньо для захисту, — Сирський

Сирський вважає, що мирний план передбачає достатню чисельність ЗСУ. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУСирський вважає, що мирний план передбачає достатню чисельність ЗСУ. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що чисельність української армії на рівні 800 тисяч військовослужбовців є достатньою для відсічі можливій повторній збройній агресії з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю «24 каналу».

За словами Олександра Сирського, саме така кількість особового складу дозволяє не лише ефективно обороняти державу, а й зберігати плановий підхід до мобілізації.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Ця цифра справді гарантує нам відсіч збройній агресії у разі її поновлення. Також вона гарантує плановий процес мобілізації. Нас не обмежують у мобілізації — всі наші мобілізаційні показники та можливості зберігаються, — наголосив він.

Головнокомандувач уточнив, що раніше партнери пропонували скоротити чисельність ЗСУ до 600 тисяч осіб, однак українську сторону такий варіант не влаштовує.

— Спочатку нам пропонували зменшити кількість наших військовослужбовців до 600 тисяч. Але саме цифра у 800 тисяч нас задовольняє, — зазначив Олександр Сирський.

Також він прокоментував тему можливого відведення військ, зокрема з Донеччини та інших регіонів. За його словами, ці питання перебувають у полі обговорення, однак остаточні рішення ухвалюватимуться з урахуванням безпекових факторів.

— Ми люди військові, наше головне завдання — захищати країну. У переговорах беруть участь і військові, насамперед начальник Генштабу. Сам процес контролює керівництво держави. Усі ці питання ще не раз обговорюватимуть, і рішення ухвалюватимуть обґрунтовано. Це лише один з можливих варіантів, — додав головнокомандувач.

Нагадаємо, що у Кремлі підтвердили отримання нового «мирного плану» з врегулювання війни в Україні. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, отримані матеріали вивчають. «Займаємося аналізом цього матеріалу», заявили в Москві.

Останні новини про: Війна в Україні

У Москві заявили, що перемовини вестимуть лише з США і «посилять» тиск
Залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років, — екологи
МЗС України: Росія досі не надала жодних доказів «атаки» на резиденцію Путіна
Реклама
Читайте також:
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
новини
«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

Альона Коханчук
новини
За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
Без вольєрів і спецавто: бюджетна комісія погодила скорочення витрат на програму для безпритульних тварин у Миколаєві

Альона Коханчук
новини
«Ситуація вперше така критична»: залишки бюджету Миколаєва за 2025 рік становлять ₴300 млн

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

МЗС України: Росія досі не надала жодних доказів «атаки» на резиденцію Путіна
Залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років, — екологи
У Москві заявили, що перемовини вестимуть лише з США і «посилять» тиск

За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

2 години тому

Графіки відключень світла на 30 грудня: хто й на скільки залишиться без електрики

Головне сьогодні