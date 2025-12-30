Чисельності ЗСУ, закладеної в мирному плані, достатньо для захисту, — Сирський

Сирський вважає, що мирний план передбачає достатню чисельність ЗСУ. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що чисельність української армії на рівні 800 тисяч військовослужбовців є достатньою для відсічі можливій повторній збройній агресії з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю «24 каналу».

За словами Олександра Сирського, саме така кількість особового складу дозволяє не лише ефективно обороняти державу, а й зберігати плановий підхід до мобілізації.

— Ця цифра справді гарантує нам відсіч збройній агресії у разі її поновлення. Також вона гарантує плановий процес мобілізації. Нас не обмежують у мобілізації — всі наші мобілізаційні показники та можливості зберігаються, — наголосив він.

Головнокомандувач уточнив, що раніше партнери пропонували скоротити чисельність ЗСУ до 600 тисяч осіб, однак українську сторону такий варіант не влаштовує.

— Спочатку нам пропонували зменшити кількість наших військовослужбовців до 600 тисяч. Але саме цифра у 800 тисяч нас задовольняє, — зазначив Олександр Сирський.

Також він прокоментував тему можливого відведення військ, зокрема з Донеччини та інших регіонів. За його словами, ці питання перебувають у полі обговорення, однак остаточні рішення ухвалюватимуться з урахуванням безпекових факторів.

— Ми люди військові, наше головне завдання — захищати країну. У переговорах беруть участь і військові, насамперед начальник Генштабу. Сам процес контролює керівництво держави. Усі ці питання ще не раз обговорюватимуть, і рішення ухвалюватимуть обґрунтовано. Це лише один з можливих варіантів, — додав головнокомандувач.

Нагадаємо, що у Кремлі підтвердили отримання нового «мирного плану» з врегулювання війни в Україні. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, отримані матеріали вивчають. «Займаємося аналізом цього матеріалу», заявили в Москві.