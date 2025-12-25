 Кремль підтвердив отримання нового «мирного плану» щодо України

Аналізуємо, — Кремль підтвердив отримання нового «мирного плану» щодо України

Дмитро Пєсков підтвердив отримання нового «мирного плану» щодо України. Фото: ukrinform.uaДмитро Пєсков підтвердив отримання нового «мирного плану» щодо України. Фото: ukrinform.ua

У Кремлі підтвердили отримання нового «мирного плану» з врегулювання війни в Україні.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський «Интерфакс».

За його словами, документ передав посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. На вихідних він зустрічався в Маямі з представниками Сполучених Штатів. Наразі, зазначили в Кремлі, отримані матеріали вивчають.

Дмитро Пєсков повідомив, що подальші контакти з американською стороною залежатимуть від рішень, які ухвалить Володимир Путін після аналізу переданого плану.

«Займаємося аналізом того, що передав Путіну Дмитрієв, займаємося аналізом цього матеріалу. І потім уже, залежно від того, які рішення будуть прийняті главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями», — сказав він.

Також прессекретар Кремля відреагував на різдвяне звернення президента України Володимира Зеленського. У ньому глава держави заявив, що українці мріють, «щоб він сконав», імовірно маючи на увазі Володимира Путіна.

У відповідь Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Зеленський, на його думку, поводиться «як малоадекватна людина», а подібні висловлювання нібито ставлять під сумнів його здатність ухвалювати рішення.

«Некультурно, озлоблено, схожий на мало адекватну людину. Хочеться запитати, чи здатний він приймати адекватні рішення у бік врегулювання політико-дипломатичними засобами», — сказав прессекретар Кремля.

Нагадаємо, раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.

