У Херсонській ОВА уточнили кількість жителів, які залишилися без опалення через обстріли ТЕЦ: до 12 тисяч людей

Херсонська ТЕЦ. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Внаслідок багаторазових обстрілів Херсонської теплоелектроцентралі без тепла залишилися від 10 до 12 тисяч мешканців міста.

Про це в етері «Громадського радіо» повідомив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Він пояснив, що раніше озвучена цифра в 40 тисяч абонентів, що залишилися без опалення, стосувалася не кількості людей, а кількості квартир, підключених до Херсонської ТЕЦ. У Херсоні загалом 1090 багатоповерхівок, із них 470 отримували тепло від ТЕЦ — це близько 40 тисяч квартир.

Нині в місті проживають близько 60 тисяч людей, і близько 20% з них мешкають у будинках, що втратили опалення через зупинку ТЕЦ. Тобто без опалення залишилися від 10 до 12 тисяч жителів.

Нагадаємо, раніше, мешканцям, які залишилися без тепла, вже роздали електричні обігрівачі. Олександр Толоконніков зазначив, що частину обладнання надала місцева влада, а ще частину — «Нафтогаз». Оскільки у Херсоні наразі не застосовують планових відключень електроенергії, люди можуть обігрівати житло електроприладами.

Водночас в області працюють і над іншими рішеннями для забезпечення теплопостачання, однак деталі з міркувань безпеки не розголошують. Заступник голови ОВА також додав, що російські війська продовжують щоденно атакувати Херсонську ТЕЦ.

Наразі відновлення Херсонської теплоелектроцентралі наразі залишається неможливим через постійні атаки російських дронів. Навіть за найоптимістичніших умов ремонтні роботи триватимуть від 7 до 10 днів, однак приступити до них поки що неможливо.