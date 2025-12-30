 Після ударів по Херсонській ТЕЦ без опалення залишилися до 12 тисяч людей, — ОВА

  • вівторок

    30 грудня, 2025

  • 0.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 0.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсонській ОВА уточнили кількість жителів, які залишилися без опалення через обстріли ТЕЦ: до 12 тисяч людей

Херсонська ТЕЦ. Фото ілюстративне з відкритих джерелХерсонська ТЕЦ. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Внаслідок багаторазових обстрілів Херсонської теплоелектроцентралі без тепла залишилися від 10 до 12 тисяч мешканців міста.

Про це в етері «Громадського радіо» повідомив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Він пояснив, що раніше озвучена цифра в 40 тисяч абонентів, що залишилися без опалення, стосувалася не кількості людей, а кількості квартир, підключених до Херсонської ТЕЦ. У Херсоні загалом 1090 багатоповерхівок, із них 470 отримували тепло від ТЕЦ — це близько 40 тисяч квартир.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Нині в місті проживають близько 60 тисяч людей, і близько 20% з них мешкають у будинках, що втратили опалення через зупинку ТЕЦ. Тобто без опалення залишилися від 10 до 12 тисяч жителів.

Нагадаємо, раніше, мешканцям, які залишилися без тепла, вже роздали електричні обігрівачі. Олександр Толоконніков зазначив, що частину обладнання надала місцева влада, а ще частину — «Нафтогаз». Оскільки у Херсоні наразі не застосовують планових відключень електроенергії, люди можуть обігрівати житло електроприладами.

Водночас в області працюють і над іншими рішеннями для забезпечення теплопостачання, однак деталі з міркувань безпеки не розголошують. Заступник голови ОВА також додав, що російські війська продовжують щоденно атакувати Херсонську ТЕЦ.

Наразі відновлення Херсонської теплоелектроцентралі наразі залишається неможливим через постійні атаки російських дронів. Навіть за найоптимістичніших умов ремонтні роботи триватимуть від 7 до 10 днів, однак приступити до них поки що неможливо.

Останні новини про: Війна в Україні

У Москві заявили, що перемовини вестимуть лише з США і «посилять» тиск
Залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років, — екологи
МЗС України: Росія досі не надала жодних доказів «атаки» на резиденцію Путіна
Реклама
Читайте також:
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
новини
«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

Альона Коханчук
новини
За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
Без вольєрів і спецавто: бюджетна комісія погодила скорочення витрат на програму для безпритульних тварин у Миколаєві

Альона Коханчук
новини
«Ситуація вперше така критична»: залишки бюджету Миколаєва за 2025 рік становлять ₴300 млн

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

МЗС України: Росія досі не надала жодних доказів «атаки» на резиденцію Путіна
Залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років, — екологи
У Москві заявили, що перемовини вестимуть лише з США і «посилять» тиск

За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

2 години тому

Графіки відключень світла на 30 грудня: хто й на скільки залишиться без електрики

Головне сьогодні