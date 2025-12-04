  • четвер

Унаслідок обстрілів Херсонська ТЕЦ повністю зупинила роботу: без тепла залишилися понад 40 тисяч родин

Херсонська ТЕЦ. Фото ілюстративне з відкритих джерелХерсонська ТЕЦ. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Останніми днями Херсонська ТЕЦ зазнала інтенсивних ударів безпілотників, артилерії та інших видів озброєння. Масштабні атаки спричинили серйозні руйнування приміщення та обладнання станції, через що роботу ТЕЦ було повністю зупинили.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Наразі без тепла залишаються 470 будинків — це понад 40,5 тисячі абонентів.

За словами очільника обласної військової адміністрації, у відповідь на цю кризову ситуацію місцева влада скликає оперативну нараду для пошуку варіантів альтернативного теплопостачання для осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

Паралельно тривають перемовини з міжнародними партнерами, аби забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами тимчасового обігріву.

У місті також розгорнули роботу пунктів незламності, де мешканці можуть зігрітися та зарядити свої електроприлади.

Нагадаємо, 2 грудня, Херсонська область знову зазнала масованих обстрілів з використанням дронів, авіації та артилерії. Пошкоджень зазнали об’єкти критичної й соціальної інфраструктури, а також житлові квартали. Зокрема постраждало тролейбусне депо.

