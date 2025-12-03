У Херсоні показали наслідки нічного обстрілу росіянами тролейбусного депо артилерією

У Херсоні росіяни обстріляли тролейбусне депо артилерією 3 грудня. Фото: Херсонська МВА

Російські війська близько півтори години обстрілювали з артилерії територію тролейбусного депо в Херсоні уночі 3 грудня.

Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в Facebook.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено контактну мережу, виробничі приміщення, адмінбудівлю.

У Херсоні росіяни обстріляли тролейбусне депо артилерією 3 грудня. Фото: Херсонська МВА

За словами Ярослава Шанько, у 19 тролейбусів на території депо вибило вікна та понівечило корпуси. Працівники комунального підприємства не постраждали.

У Херсоні росіяни обстріляли тролейбусне депо артилерією 3 грудня. Фото: Херсонська МВА У Херсоні росіяни обстріляли тролейбусне депо артилерією 3 грудня. Фото: Херсонська МВА

Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень.

Нагадаємо, минулої доби, 2 грудня, Херсонська область знову зазнала масованих обстрілів з використанням дронів, авіації та артилерії. Під удар потрапили 32 громади, зокрема і саме місто Херсон