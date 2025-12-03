Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, ще троє поранені
- Ірина Олехнович
9:10, 03 грудня, 2025
-
Минулої доби, 2 грудня, Херсонська область знову зазнала масованих обстрілів з використанням дронів, авіації та артилерії.
Під удар потрапили 32 громади, зокрема і саме місто Херсон, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Пошкоджень зазнали об’єкти критичної й соціальної інфраструктури, а також житлові квартали. Зруйновано багатоповерховий будинок та 12 приватних осель. Російська армія також поцілила у стільникові вежі, адмінбудівлю, тролейбуси й низку приватних автомобілів.
За попередніми даними, унаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 3 — отримали поранення.
Нагадаємо, 1 грудня а Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали 13 людей і було зруйновано понад 100 будинків.
