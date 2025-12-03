Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, ще троє поранені

Наслідки обстрілів Херсонщини 1 грудня 2025 року. Фото: ГУ Нацполіції в Херсонській області

Минулої доби, 2 грудня, Херсонська область знову зазнала масованих обстрілів з використанням дронів, авіації та артилерії.

Під удар потрапили 32 громади, зокрема і саме місто Херсон, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пошкоджень зазнали об’єкти критичної й соціальної інфраструктури, а також житлові квартали. Зруйновано багатоповерховий будинок та 12 приватних осель. Російська армія також поцілила у стільникові вежі, адмінбудівлю, тролейбуси й низку приватних автомобілів.

За попередніми даними, унаслідок обстрілів 1 людина загинула, ще 3 — отримали поранення.

Нагадаємо, 1 грудня а Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали 13 людей і було зруйновано понад 100 будинків.