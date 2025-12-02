Обстріл Херсонщини: 13 поранених і понад 100 зруйнованих будинків

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждали 13 людей.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Під вогнем авіації, артилерії та ударів дронів опинилися 32 населені пункти області. У результаті пошкоджено шість багатоповерхівок, 113 приватних будинків, а також приватне підприємство, магазин, газопроводи, маршрутне таксі, гаражі та автомобілі.

Нагадаємо, у Херсоні вранці 1 грудня російські війська атакували FPV-дроном маршрутку комунального підприємства, яка перебувала на рейсі. Транспорт пошкоджено, але обійшлося без загиблих і травмованих.