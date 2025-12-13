Через відключення світла у Миколаєві можливі проблеми з опаленням

Миколаївська ТЕЦ попереджає про проблеми з опаленням через відсутність світла. Ілюстраційне фото: МикВісті

У Миколаєві через тривалу відсутність електропостачання у житлових будинках виникли проблеми з роботою систем опалення.

Про це повідомили в Миколаївській ТЕЦ.

У підприємстві закликають ОСББ, управляючі компанії та ЖЕКи провести спуск повітря з внутрішньобудинкових систем опалення.

Окремо зазначається, що в районі ПТЗ спостерігається слабка циркуляція теплоносія через відсутність електропостачання на підкачувальній насосній станції.

Про подальший перебіг відновлювальних робіт та стабілізацію теплопостачання повідомлятимуть додатково.

Обстріл Миколаєва 13 грудня

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Через обстріл у місті постраждали п’ятеро людей. Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через масовані обстріли найскладніша ситуація з електропостачанням залишається в Одеській та Миколаївській областях.

Пізніше стало відомо, що після російського обстрілу у Миколаєві три будинки знищено повністю, ще понад 15 пошкоджені.