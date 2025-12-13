 Миколаївська ТЕЦ попереджає про проблеми з опаленням через відсутність електроенергії

  • субота

    13 грудня, 2025

  • 1.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 13 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 1.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через відключення світла у Миколаєві можливі проблеми з опаленням

Ілюстраційне фото: МикВістіМиколаївська ТЕЦ попереджає про проблеми з опаленням через відсутність світла. Ілюстраційне фото: МикВісті

У Миколаєві через тривалу відсутність електропостачання у житлових будинках виникли проблеми з роботою систем опалення.

Про це повідомили в Миколаївській ТЕЦ.

У підприємстві закликають ОСББ, управляючі компанії та ЖЕКи провести спуск повітря з внутрішньобудинкових систем опалення.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Окремо зазначається, що в районі ПТЗ спостерігається слабка циркуляція теплоносія через відсутність електропостачання на підкачувальній насосній станції.

Про подальший перебіг відновлювальних робіт та стабілізацію теплопостачання повідомлятимуть додатково.

Обстріл Миколаєва 13 грудня

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Через обстріл у місті постраждали п’ятеро людей. Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через масовані обстріли найскладніша ситуація з електропостачанням залишається в Одеській та Миколаївській областях.

Пізніше стало відомо, що після російського обстрілу у Миколаєві три будинки знищено повністю, ще понад 15 пошкоджені.

Останні новини про: Обстріл Миколаєва

У Миколаєві через обстріл курсуватимуть лише тролейбуси з автономним ходом
Одна з наймасованіших атак на Миколаїв: є постраждалі, місто залишилось без світла
У Миколаєві після обстрілу три будинки знищено повністю, ще понад 15 — пошкоджені
Реклама

Читайте також:

новини

Впало одне з дерев, які пошкодили під час будівництва парковки в центрі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
новини

Сєнкевич запропонував присвятити наступний рік шкільному харчуванню

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаєва

У Миколаєві після обстрілу три будинки знищено повністю, ще понад 15 — пошкоджені
Одна з наймасованіших атак на Миколаїв: є постраждалі, місто залишилось без світла
У Миколаєві через обстріл курсуватимуть лише тролейбуси з автономним ходом

Одна з наймасованіших атак на Миколаїв: є постраждалі, місто залишилось без світла

У Миколаєві через обстріл курсуватимуть лише тролейбуси з автономним ходом

4 години тому

У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні