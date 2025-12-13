Одна з наймасованіших атак на Миколаїв: є постраждалі, місто залишилось без світла

Наслідки російської атаки на Миколаїв 13 грудня. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Віталій Кім зазначив, що всі об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Уночі без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів, об’єкти критичної інфраструктури та електротранспорт у Миколаєві.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Станом на ранок виконано такі заходи:

розпочато запуск «Миколаївської ТЕЦ» за рахунок власних когенераційних установок;

переведено на роботу від генераторів 45 найбільших районних і квартальних котелень ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», що забезпечує близько 85% споживачів; роботи з підключення інших котелень тривають;

введено в роботу генератори на всіх основних технологічних об’єктах МКП «Миколаївводоканал», забезпечено подачу води та водовідведення;

забезпечено сталу роботу нового магістрального водогону;

після досягнення необхідних технологічних параметрів на ТЕЦ першочергово планують заживити 31 об’єкт критичної інфраструктури;

готується до введення в роботу резервна схема електрозабезпечення Миколаєва;

введено в роботу 200 пунктів незламності, зокрема 37 — у Миколаєві, 73 — у Баштанському районі та 90 — у Миколаївському районі;

у Миколаєві на маршрути вийшли 38 тролейбусів з автономним ходом, 38 автобусів та 221 одиниця приватного транспорту — загалом 297 одиниць міського транспорту.

Станом на 09:00 у тих населених пунктах області, де є електропостачання, графіки погодинних відключень не застосовують. На інших ділянках тривають відновлювальні роботи.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що на найбільш жвавих перехрестях міста працюють регулювальники, оскільки світлофори наразі не функціонують. Об’єкти з автономним живленням потребують періодичної підзарядки.

Пізніше в Миколаївській обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

За даними правоохоронців, через російську атаку у Миколаєві постраждало троє цивільних, серед яких 16-річний хлопець. Пошкоджено житлові будинки, автотранспорт, об’єкти промислової та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Крім цього, через масовані російські удари знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон.