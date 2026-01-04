 «Може впасти на людей»: мешканці Миколаєва просять прибрати аварійні дерева

«Дерево може впасти будь-якої миті»: миколаївці просять прибрати аварійні тополі

Стан дерев біля будинку. Фото: Людмила СелиховаСтан дерев біля будинку. Фото: Людмила Селихова

Мешканці Інгуського району Миколаєва просять прибрати аварійні тополі, які становлять загрозу безпеці людей та майна.

Про це написала Людмила Селихова у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді», пишуть МикВісті.

За її словами, у дворі по вулиці Театральна, 25а вже сталося три випадки падіння дерев. Раніше від падіння постраждали лавка та автомобіль, зараз одне дерево тримається лише за рахунок іншого і може впасти на людей, які проходять поруч.

— Черговий сильний вітер знову призвів до падіння дерева. У нашому дворі це вже третій випадок: раніше було пошкоджено лавку, в іншому випадку стовбур дерева впав на автомобіль. Цього разу дерево тримається лише за рахунок іншого та в будь-який момент може впасти на людей, які проходять поруч. У нашому дворі всі тополі є старими та аварійними, багато з них ростуть на відстані трохи більше одного метра від житлового будинку, – написала Людмила Селихова.

Мешканка повідомила, що всі тополі у дворі старі та аварійні, а деякі ростуть на відстані трохи більше одного метра від будинків.

— Під час сильного вітру гілки б’ються об вікна квартир, що створює реальну загрозу життю та здоров’ю мешканців. Я неодноразово зверталася з проханням провести кронування дерев з метою забезпечення безпеки людей, які щоденно проходять цією територією, однак належних заходів вжито не було. Прошу терміново прийняти міри та прибрати аварійне дерево з прибудинкової території вул. Театральна, 25а, – написала Людмила Селихова.

Нагадаємо, що на Миколаївщині виявили незаконну вирубку дерев у полезахисній лісосмузі — знищено понад пів сотні дерев.

