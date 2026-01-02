 Незаконна вирубка дерев на Миколаївщині: 50 дерев знищено

На Миколаївщині незаконно вирубали понад 50 дерев у лісосмузі

На Миколаївщині виявили незаконну вирубку дерев у полезахисній лісосмузі — знищено понад пів сотні дерев.

Як повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, знищено 50 дерев акації та два дерева дуба.

За підрахунками екологів, сума шкоди, завданої довкіллю, становить 252 тисячі 458 гривень.

«29 грудня 2025 року державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища спільно із співробітниками ВП №1 РВП ГУНП у Миколаївській області зафіксовано факт незаконної рубки дерев у полезахисній лісовій смузі на території Новобузької територіальної громади», — йдеться у повідомленні.

У лісосмузі на Миколаївщині незаконно вирубали десятки дерев, колаж:У лісосмузі на Миколаївщині незаконно вирубали десятки дерев, колаж: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Нагадаємо, нещодавно у центрі Миколаєва впало дерево акації, яке раніше пошкодив підрядник під час будівництва паркувальної кишені біля історичної будівлі «Дім Юріцина».

Раніше «МикВісті» повідомляли, що під час ремонтних робіт паркувальної кишені біля пам’ятки архітектури «Дім Юріцина» на вулиці Вадима Благовісного (Нікольська), 40/1, підрядник пошкодив коріння семи дерев. Під час земляних робіт з використанням екскаватора зняли близько 40 сантиметрів ґрунту впритул до дерев, оголивши та частково пошкодивши коріння та стовбури платанів і акацій.

На локації дійсно проводились роботи з облаштування паркувальної кишені: завезли щебінь, а навколо дерев зробили невеликі лунки. Проте, імовірно через пошкоджене коріння, вдень, 13 грудня, акація по вулиці Олексія Вадатурського (Фалєєвська) впала на дорогу.

