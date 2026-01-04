Без світла по 6 годин: обленерго продовжує ліквідацію наслідків атак по Миколаївщині
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Аліна Квітко
-
•
-
10:09, 04 січня, 2026
-
У Миколаївському районі продовжують ліквідацію наслідків ворожих дронових атак. Електропостачання подають за тимчасовим графіком: 2 години зі світлом та 6 годин без нього.
Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».
В АТ «Миколаївобленерго» повідомили, що погодинні графіки діятимуть до повного відновлення пошкодженого обладнання. Фахівці працюють цілодобово, щоб стабілізувати подачу електроенергії.
Станом на 4 січня без електропостачання залишаються 396 абонентів у Миколаївському районі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.