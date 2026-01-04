 Миколаївщина після дронових атак: світло за графіком 2/6

Клуб

Без світла по 6 годин: обленерго продовжує ліквідацію наслідків атак по Миколаївщині

Обстріли РФ залишили без світла сотні жителів Миколаївського району

У Миколаївському районі продовжують ліквідацію наслідків ворожих дронових атак. Електропостачання подають за тимчасовим графіком: 2 години зі світлом та 6 годин без нього.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

В АТ «Миколаївобленерго» повідомили, що погодинні графіки діятимуть до повного відновлення пошкодженого обладнання. Фахівці працюють цілодобово, щоб стабілізувати подачу електроенергії.

Станом на 4 січня без електропостачання залишаються 396 абонентів у Миколаївському районі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

