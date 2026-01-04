 Після обстрілів 3 грудня Миколаївщини без світла залишаються майже 400 абонентів

  • неділя

    4 січня, 2026

  • -0.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -0.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Після обстрілів Миколаївщини без світла залишаються майже 400 абонентів

Обстріли РФ залишили без світла сотні жителів Миколаївського району. Фото: архів МикВістіОбстріли РФ залишили без світла сотні жителів Миколаївського району. Фото: архів МикВісті

Після нічного масованого обстрілу в Миколаївському районі залишаються знеструмленими 396 абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Напередодні російські війська атакували Веснянську громаду ударними дронами, попередньо типу «Молнія». Внаслідок удару пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилися понад 300 абонентів. Станом на 16:38, 3 грудня електропостачання відновили. Постраждалих немає.

Уночі ворог також завдав удару по Очакову, попередньо з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено 4 приватні будинки, 2 автомобілі та газопровід. Люди не постраждали.

Крім того, російські війська 5 разів атакували FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Як відомо, для жителів Миколаївського району, які залишилися без світла через російські обстріли, на час аварійних робіт запровадять погодинні графіки 6/3: шість годин без світла та три години зі світлом.

Останні новини про: Війна в Україні

Після нічної атаки без світла залишаються понад 6 тисяч абонентів Миколаївського району, — Кім
Арахамія пояснив, за яких умов можливий референдум та коли буде готовий драфт законопроєкту про вибори
Понад 5 тисяч абонентів Миколаївського району тимчасово матимуть світло за графіком 6/3
Реклама
Читайте також:
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Понад 5 тисяч абонентів Миколаївського району тимчасово матимуть світло за графіком 6/3
Арахамія пояснив, за яких умов можливий референдум та коли буде готовий драфт законопроєкту про вибори
Після нічної атаки без світла залишаються понад 6 тисяч абонентів Миколаївського району, — Кім

США керуватимуть Венесуелою, поки не відбудеться безпечний перехід влади

На Миколаївщині прогнозують мокрий сніг, морози та ожеледицю

13 годин тому

Понад 5 тисяч абонентів Миколаївського району тимчасово матимуть світло за графіком 6/3

Головне сьогодні