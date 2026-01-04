Після обстрілів Миколаївщини без світла залишаються майже 400 абонентів
- Аліна Квітко
8:50, 04 січня, 2026
Після нічного масованого обстрілу в Миколаївському районі залишаються знеструмленими 396 абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Напередодні російські війська атакували Веснянську громаду ударними дронами, попередньо типу «Молнія». Внаслідок удару пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилися понад 300 абонентів. Станом на 16:38, 3 грудня електропостачання відновили. Постраждалих немає.
Уночі ворог також завдав удару по Очакову, попередньо з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено 4 приватні будинки, 2 автомобілі та газопровід. Люди не постраждали.
Крім того, російські війська 5 разів атакували FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
Як відомо, для жителів Миколаївського району, які залишилися без світла через російські обстріли, на час аварійних робіт запровадять погодинні графіки 6/3: шість годин без світла та три години зі світлом.
