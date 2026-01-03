 У Миколаївському районі світло подаватимуть за графіком 6/3

  • субота

    3 січня, 2026

  • 1.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 3 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • 1.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 5 тисяч абонентів Миколаївського району тимчасово матимуть світло за графіком 6/3

У Миколаївському районі світло подаватимуть за графіком 6/3. Ілюстративне фото: МикВістіУ Миколаївському районі світло подаватимуть за графіком 6/3. Ілюстративне фото: МикВісті

Для жителів Миколаївського району, які залишилися без світла через російські обстріли, на час аварійних робіт запровадять погодинні графіки 6/3: шість годин без світла та три години зі світлом.

Про це повідомили у пресслужбі АТ «Миколаївобленерго». Зазначається, що такі графіки застосують для понад 5,3 тисячі абонентів.

Енергетики повідомили, що всі сили спрямували на ліквідацію наслідків нічної атаки і станом на 20:30 суботи, 3 січня, вдалося повернути світло більшій частині споживачів.

«На час проведення відновлювальних робіт змушені застосувати локальні погодинні графіки, аби забезпечити бодай почерговий розподіл електроенергії. Будь ласка, поставтеся з розумінням та терпінням до обставин, в яких всі ми опинилися через ворожу агресію», — йдеться у повідомленні.

Раніше начальники ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївському районі через нічний масований обстріл російських військ без електропостачання залишаються понад шість тисяч споживачів.

У ніч проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Під ударом опинилася критична інфраструктура.

Останні новини про: Війна в Україні

Через російські атаки по Херсону загинули 2 людини
Після нічної атаки без світла залишаються понад 6 тисяч абонентів Миколаївського району, — Кім
Арахамія пояснив, за яких умов можливий референдум та коли буде готовий драфт законопроєкту про вибори
Реклама
Читайте також:
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Арахамія пояснив, за яких умов можливий референдум та коли буде готовий драфт законопроєкту про вибори
Після нічної атаки без світла залишаються понад 6 тисяч абонентів Миколаївського району, — Кім
Через російські атаки по Херсону загинули 2 людини

АВАРІЯ

У Миколаєві проблеми з водою: які бювети працюють

США керуватимуть Венесуелою, поки не відбудеться безпечний перехід влади, — Трамп

2 години тому

Головне сьогодні