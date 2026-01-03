Понад 5 тисяч абонентів Миколаївського району тимчасово матимуть світло за графіком 6/3
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:41, 03 січня, 2026
-
Для жителів Миколаївського району, які залишилися без світла через російські обстріли, на час аварійних робіт запровадять погодинні графіки 6/3: шість годин без світла та три години зі світлом.
Про це повідомили у пресслужбі АТ «Миколаївобленерго». Зазначається, що такі графіки застосують для понад 5,3 тисячі абонентів.
Енергетики повідомили, що всі сили спрямували на ліквідацію наслідків нічної атаки і станом на 20:30 суботи, 3 січня, вдалося повернути світло більшій частині споживачів.
«На час проведення відновлювальних робіт змушені застосувати локальні погодинні графіки, аби забезпечити бодай почерговий розподіл електроенергії. Будь ласка, поставтеся з розумінням та терпінням до обставин, в яких всі ми опинилися через ворожу агресію», — йдеться у повідомленні.
Раніше начальники ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївському районі через нічний масований обстріл російських військ без електропостачання залишаються понад шість тисяч споживачів.
У ніч проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Під ударом опинилася критична інфраструктура.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.