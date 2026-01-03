Після нічної атаки без світла залишаються понад 6 тисяч абонентів Миколаївського району, — Кім

Понад 6 тисяч абонентів Миколаївського району залишаються без світла після нічної атаки. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївському районі через нічний масований обстріл російських військ без електропостачання залишаються понад шість тисяч споживачів.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, аварійні бригади продовжують роботи з відновлення електропостачання.

— Енергетики працюють далі, — зазначив керівник ОВА.

Раніше очільник ОВА повідомляв про тимчасові двогодинні відключення у Миколаївському та Вознесенському районах. Згодом він зазначив, що електропостачання для більшості абонентів вдалося відновити, однак у частині Миколаївського району роботи ще тривають.

У ніч проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Під ударом опинилася критична інфраструктура.