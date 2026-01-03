 РФ масовано атакувала інфраструктуру Миколаївського району: деякі домівки без світла

  • субота

    3 січня, 2026

  • 6.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 3 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • 6.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія масовано атакувала Миколаїв: частина домівок залишилася без світла

Росія масовано атакувала Миколаївщину: частина домівок залишилася без світла. Ілюстративне фото: МикВістіРосія масовано атакувала Миколаївщину: частина домівок залишилася без світла. Ілюстративне фото: МикВісті

У ніч проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Під ударом опинилася критична інфраструктура Миколаївського району.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки частина домівок залишилися без світла. Від ночі енергетики працюють над відновленням мереж.

Також удень російські війська атакували передмістя Миколаєва ударним дроном, попередньо типу «Молнія». Внаслідок удару пошкоджено будівлю автозаправної станції та два автомобілі.

Крім того, напередодні FPV-дроном атакували Куцурубську громаду.

За даними обласної влади, в усіх випадках обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, що 31 грудня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївської області FPV-дроном.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову
У Миколаєві за рік обстежили понад 2 тисячі об’єктів, пошкоджених обстрілами
Бельгія виділить €250 тис. на мобільні бібліотеки у прифронтових регіонах України
Реклама
Читайте також:
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Бельгія виділить €250 тис. на мобільні бібліотеки у прифронтових регіонах України
У Миколаєві за рік обстежили понад 2 тисячі об’єктів, пошкоджених обстрілами
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову

У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман

На Миколаївщині у 2025 році мешканці були без світла понад 350 годин

Першим у 2026 році в Миколаєві народився хлопчик