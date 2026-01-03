Росія масовано атакувала Миколаїв: частина домівок залишилася без світла

Росія масовано атакувала Миколаївщину: частина домівок залишилася без світла. Ілюстративне фото: МикВісті

У ніч проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Під ударом опинилася критична інфраструктура Миколаївського району.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки частина домівок залишилися без світла. Від ночі енергетики працюють над відновленням мереж.

Також удень російські війська атакували передмістя Миколаєва ударним дроном, попередньо типу «Молнія». Внаслідок удару пошкоджено будівлю автозаправної станції та два автомобілі.

Крім того, напередодні FPV-дроном атакували Куцурубську громаду.

За даними обласної влади, в усіх випадках обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, що 31 грудня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївської області FPV-дроном.