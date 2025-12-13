 Херсон та частина області знеструмлені через обстріли

  • субота

    13 грудня, 2025

  • 3.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 3.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Херсон та частина області знеструмлені через обстріли

Місто Херсон. Ілюстраційне фото: Суспільне ХерсонМісто Херсон. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон

Уранці 13 грудня внаслідок масованих російських ударів знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, у тому числі — місто Херсон. Зʼясовуємо наслідки. Деталі повідомлю згодом», — зазначив він.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Раніше Олександр Прокудін повідомляв, що протягом минулої доби російські війська атакували об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а також житлові квартали в Херсоні та області.

Пошкоджено багатоповерховий будинок, 14 приватних осель, заклад громадського харчування та приватні автомобілі. Унаслідок обстрілів поранені семеро людей.

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Останні новини про: Обстріли

Росіяни атакували Одеську область: пошкоджено критичну інфраструктуру
Росіяни атакували Одещину безпілотниками: пошкоджено енергооб’єкт та будинки
В Одесі після обстрілів загорілося турецьке судно: є постраждалі
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
новини

Сєнкевич запропонував присвятити наступний рік шкільному харчуванню

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві майже 5 тисяч учнів відмовилися від шкільного харчування

Анна Гакман
новини

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

В Одесі після обстрілів загорілося турецьке судно: є постраждалі
Росіяни атакували Одещину безпілотниками: пошкоджено енергооб’єкт та будинки
Росіяни атакували Одеську область: пошкоджено критичну інфраструктуру

Російські війська вночі та зранку атакували Миколаїв ракетами й дронами: що відомо

Даріна Мельничук

В Одесі лікарі врятували дитину з рідкісною хворобою

У Миколаєві через обстріл курсуватимуть лише тролейбуси з автономним ходом