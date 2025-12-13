Херсон та частина області знеструмлені через обстріли

Місто Херсон. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон

Уранці 13 грудня внаслідок масованих російських ударів знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, у тому числі — місто Херсон. Зʼясовуємо наслідки. Деталі повідомлю згодом», — зазначив він.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Раніше Олександр Прокудін повідомляв, що протягом минулої доби російські війська атакували об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а також житлові квартали в Херсоні та області.

Пошкоджено багатоповерховий будинок, 14 приватних осель, заклад громадського харчування та приватні автомобілі. Унаслідок обстрілів поранені семеро людей.

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.