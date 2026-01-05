У Дніпрі вилилося 300 тонн олії після удару РФ по заводу, що належить компанії зі США

Атаки РФ: у Дніпрі на дороги вилилося 300 тонн олії. Фото: Суспільне

У понеділок, 5 січня, війська РФ вдарили по заводу у Дніпрі, що належить американській компанії. На дороги вилилась 300 тонн соняшникової олія.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, комунальники прибирають олію, посипають дороги пісок і сумішшю, але проїзд вулицею Набережною буде закритий приблизно 2-3 доби.

«росіяни розбомбили американську власність, бо завод належить компанії «Бунге» (Bunge, — прим.) із Сент-Луїса, Міссурі», — написав Борис Філатов.

