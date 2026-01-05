Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджений будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

Вчора, 4 січня, росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок одного з ударів у селі Парутине було пошкоджено приватний будинок. За даними ОВА, ніхто не постраждав.