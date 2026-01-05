Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджений будинок
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:00, 05 січня, 2026
-
Вчора, 4 січня, росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок одного з ударів у селі Парутине було пошкоджено приватний будинок. За даними ОВА, ніхто не постраждав.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.