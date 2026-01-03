Трамп підтвердив удари США по Венесуелі та заявив про вивезення Мадуро з країни

У суботу, 3 січня, президент США Дональд Трамп підтвердив військову операцію у Венесуелі та заявив, що президента країни Ніколаса Мадуро разом з дружиною затримали і вивезли з країни.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Скриншот заяви Дональда Трампа у соцмережі Truth Social

— Сполучені Штати успішно здійснили масштабний удар проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни, — зазначив Дональд Трамп.

За його словами операція була проведена спільно з правоохоронними органами США. Крім того, Трамп анонсував пресконференцію у своїй резиденції в Мар-а-Лаго об 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом).

Раніше повідомлялось, що у столиці Венесуели Каракасі вночі пролунала серія вибухів. Над містом фіксували польоти авіації, а в окремих районах зникло електропостачання.