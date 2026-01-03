Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах Венесуели, — медіа

У столиці Венесуели лунають вибухи, а над містом літає авіація. Фото: x/Globally Pop

У столиці Венесуели Каракасі вночі проти 3 січня пролунала серія вибухів. Над містом фіксували польоти авіації, а в окремих районах зникло електропостачання.

Про це повідомляють венесуельська газета El Nacional, агентство Reuters та американський телеканал CNN.

Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланням на американських посадовців заявила, що президент США Дональд Трамп нібито віддав наказ завдати ударів по військових об’єктах на території Венесуели. Водночас Пентагон офіційно не підтвердив початок бойових дій.

В той же час, журналісти CNN, які перебувають у Каракасі, зазначають, що після вибухів чули звуки прольоту літаків. Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи та стовпи диму над містом, відповідні відео поширюються у соцмережах.

За даними джерел Reuters, південна частина Каракаса поблизу однієї з військових баз залишилася без електроенергії.

Тим часом президент Колумбії Густаво Петро заявив, що «Каракас бомбардують», але не уточнив, хто саме завдає ударів. Він закликав міжнародну спільноту відреагувати та ініціювати засідання ООН.

— Зараз вони бомбардують Каракас. Попередьте світ: на Венесуелу напали, — написав Густаво Петро.

Реакція влади Венесуели

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіль Пінто заявив про «військову агресію з боку уряду США». За його словами, удари були спрямовані по цивільних і військових об’єктах у Каракасі та штатах Міранда, Арагуа і Ла-Гуайра, що, на думку Каракаса, є порушенням Статуту ООН.

Він також повідомив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про запровадження надзвичайного стану на всій території країни та наказав активувати всі плани національної оборони.

Венесуельська влада заявила про розгортання Збройних сил і намір звернутися до Ради Безпеки ООН, генерального секретаря ООН, а також до регіональних міжнародних організацій із вимогою засудити дії США.

