«Я хочу допомогти Європі», — Трамп пообіцяв не допустити Третьої світової війни через Україну

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп запевнив, що не дозволить розширення війни в Україні до рівня глобального конфлікту.

Про це він сказав під час пресконференції в Білому домі 16 жовтня.

Під час спілкування з журналістами Дональд Трамп повідомив, що нещодавно мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і планує зустріч із ним в Угорщині. За словами американського лідера, метою переговорів є пошук шляхів припинення війни.

— Я потрапив у цю ситуацію — не я розпочав цю війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад, який призвів би до Третьої світової війни. На мою думку, це могло статися. Але цього не буде, — заявив Дональд Трамп.

Він підкреслив, що прагне «врятувати життя» і допомогти встановити мир у Європі, додавши, що за його президентства Росія не наважилася б на повномасштабне вторгнення.

— Я роблю це, щоб врятувати душі. Це все, для чого я це роблю. Я роблю це не заради нас — між нами океан. Але я хочу допомогти Європі. Вони хочуть, щоб війна закінчилася, але не можуть цього зробити. А я можу, — сказав він.

Дональд Трамп також зазначив, що відносини між лідерами України та Росії залишаються «жахливими», що ускладнює мирні перемовини. Крім того, він підтвердив, що обговорював із Путіним можливість передачі Україні ракет Tomahawk, але визнав, що «російському лідеру ця ідея не сподобалася».