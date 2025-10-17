  • пʼятниця

    17 жовтня, 2025

  • 13.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 13.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп заявив, що США не можуть виснажувати свої запаси ракет Tomahawk: «Вони нам потрібні»

Трамп заявив, що під час зустрічі із Зеленським говоритимуть про ракети Tomahawk. Фото: tsn.uaТрамп заявив, що під час зустрічі із Зеленським говоритимуть про ракети Tomahawk. Фото: tsn.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають достатньо ракет Tomahawk, однак вони потрібні і самій країні.

Про це він сказав на пресконференції у Білому домі 16 жовтня.

— Нам теж потрібні Tomahawk для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже хороші. Але вони нам теж потрібні, — заявив Дональд Трамп.

Президент також повідомив, що мав «хорошу розмову» з лідером Кремля Володимиром Путіним 16 жовтня. За його словами, під час розмови він запитав у Путіна, чи той не заперечує, якщо США передадуть Україні кілька тисяч ракет Tomahawk.

Реклама

— Йому ця ідея не сподобалася, — додав Дональд Трамп, посміхнувшись.

Окрім того, глава Білого дому зазначив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися найближчим часом — «ймовірно, протягом двох тижнів». За словами Трампа, сенатор Марко Рубіо невдовзі також має зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Слід наголосити, нещодавно Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.

Також нагадаємо, що у п’ятницю, 17 жовтня, планується зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Американський президент наголосив, що однією з тем перемовин стане постачання ракет Tomahawk.

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріли Херсонщини: загинула людина, серед поранених — дитина
«Я хочу допомогти Європі», — Трамп пообіцяв не допустити Третьої світової війни через Україну
Зеленський зустрінеться з Трампом: відомо орієнтовний план зустрічі
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств

Аліна Квітко
новини

Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

Ірина Олехнович
новини

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Світлана Іванченко
новини

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський зустрінеться з Трампом: відомо орієнтовний план зустрічі
«Я хочу допомогти Європі», — Трамп пообіцяв не допустити Третьої світової війни через Україну
Обстріли Херсонщини: загинула людина, серед поранених — дитина

У Південноукраїнську стартує опалювальний сезон: тепло подаватимуть із 17 жовтня

2 години тому

На блокпості на Одещині вантажівка збила 2 військових: обидва загинули

Головне сьогодні