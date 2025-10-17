Трамп заявив, що США не можуть виснажувати свої запаси ракет Tomahawk: «Вони нам потрібні»
- Марія Хаміцевич
8:30, 17 жовтня, 2025
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають достатньо ракет Tomahawk, однак вони потрібні і самій країні.
Про це він сказав на пресконференції у Білому домі 16 жовтня.
— Нам теж потрібні Tomahawk для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже хороші. Але вони нам теж потрібні, — заявив Дональд Трамп.
Президент також повідомив, що мав «хорошу розмову» з лідером Кремля Володимиром Путіним 16 жовтня. За його словами, під час розмови він запитав у Путіна, чи той не заперечує, якщо США передадуть Україні кілька тисяч ракет Tomahawk.
— Йому ця ідея не сподобалася, — додав Дональд Трамп, посміхнувшись.
Окрім того, глава Білого дому зазначив, що його зустріч із Путіним в Угорщині може відбутися найближчим часом — «ймовірно, протягом двох тижнів». За словами Трампа, сенатор Марко Рубіо невдовзі також має зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
Слід наголосити, нещодавно Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.
Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.
Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.
Також нагадаємо, що у п’ятницю, 17 жовтня, планується зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Американський президент наголосив, що однією з тем перемовин стане постачання ракет Tomahawk.
