Кремль про Tomahawk для України: Чекаємо чіткішої позиції США

Дмитро Пєсков прокоментував заяву Трампа про можливе постачання ракет Tomahawk. Фото: censor.net

У Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомив речник Кремля Дмитрій Пєсков, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, цитує російське агентство «Интерфакс».

— Ми так розуміємо, що потрібно дочекатися, напевно, чіткіших заяв, якщо вони будуть, — сказав речник.

Дмитро Пєсков додав, що під час президентства Джо Байдена постачання озброєнь зазвичай відбувалося раніше, ніж офіційні заяви про них, і припустив, що подібна ситуація можлива й цього разу.

— Що стосується постачань озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім вже лунають заяви — принаймні так завжди було за адміністрації Байдена, нам це добре відомо. Цього разу подивимося, — заявив він.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Раніше президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона».