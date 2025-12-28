Водіїв попереджають про ожеледицю 29 грудня на дорогах Миколаївщини
Юлія Бойченко
18:00, 28 грудня, 2025
У понеділок, 29 грудня, на дорогах Миколаївської області очікується ожеледиця.
В регіоні оголошується І рівень небезпечності — «жовтий», повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Там додали, шо в області також очікується хуртовина та пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
Температура повітря вночі очікується на рівні 0-5°С морозу, вдень — від 3°С морозу до 2°С тепла.
По Миколаєву температура повітря протягом доби складатиме від 1°С морозу до 1°С тепла.
Нагадаємо, у Миколаєві 26 грудня випав перший сніг, через що комунальні служби міста перейшли на посилений режим роботи.
