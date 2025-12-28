 29 грудня у Миколаєві: очікується хуртовина та вітер, водіїв попереджають про ожеледицю

Водіїв попереджають про ожеледицю 29 грудня на дорогах Миколаївщини

Перший сніг у Миколаєві, 26 грудня 2025 рік, фото «МикВісті»Перший сніг у Миколаєві, 26 грудня 2025 рік, фото «МикВісті»

У понеділок, 29 грудня, на дорогах Миколаївської області очікується ожеледиця.

В регіоні оголошується І рівень небезпечності — «жовтий», повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Там додали, шо в області також очікується хуртовина та пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується на рівні 0-5°С морозу, вдень — від 3°С морозу до 2°С тепла.

По Миколаєву температура повітря протягом доби складатиме від 1°С морозу до 1°С тепла.

Нагадаємо, у Миколаєві 26 грудня випав перший сніг, через що комунальні служби міста перейшли на посилений режим роботи.

