Миколаїв засипало першим снігом: на вулицях працює спецтехніка

Перший сніг у Миколаєві 26 грудня 2025 рік. Фото: МикВісті

У Миколаєві 26 грудня випав перший сніг, через що комунальні служби міста перейшли на посилений режим роботи.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» уже обробляє дороги протиожеледними реагентами. Наразі в місті працюють дев’ять одиниць спеціальної техніки, а черговий диспетчер постійно стежить за ситуацією на вулицях.

У разі погіршення погоди комунальники готові залучити додаткову техніку. Основну увагу зосередили на ділянках, де під час негоди найчастіше утворюються затори.

Міський голова також закликав водіїв не виїжджжати на літній резині, наголосивши, що це створює небезпеку для всіх учасників руху.

Слід нагадати, що у Миколаєві за останні 30 років сніг на Різдво та Новий рік фіксували менш ніж у третині випадків. Найрідше сніг у Миколаєві спостерігали 31 грудня — лише у 7 випадках. При цьому найбільш показовим став 2014 рік, коли сніговий покрив повністю вкрив поверхню ґрунту.